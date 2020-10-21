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المزادات العقارية وإجراءتها ومعاييرها الأخلاقية.. دورة ينظمها "معهد العقار"

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المزادات العقارية وإجراءتها ومعاييرها الأخلاقية.. دورة ينظمها "معهد العقار" المزادات العقارية وإجراءتها ومعاييرها الأخلاقية.. دورة ينظمها "معهد العقار"
تهدف إلى تعريف المشاركين بأهميتها والمتطلبات التشريعية لها وأدوار العاملين

المزادات العقارية وإجراءتها ومعاييرها الأخلاقية.. دورة ينظمها

أطلق المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمية للهيئة العامة للعقار، دورة المزادات العقارية خلال الشهر الحالي.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمزادات العقارية بإجراءاتها وأهميتها، والمعايير الأخلاقية المتبعة بها، والمتطلبات التشريعية لها، وأدوار العاملين بتلك المزادات.

وتتناول الدورة أهم المفاهيم الأساسية للمزادات العقارية، واشتراطات وأنواع التراخيص في المزادات العقارية، تصنيف المزادات والمنتجات العقارية، الأسباب الرئيسة لإقامة المزادات العقارية، آلية عمل المزادات العقارية، التنظيم المهني في المزادات، ومحاذير المزاد العقاري.

تأتي الدورات ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها وبهدف تحقيق الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تقوم على حوكمة القطاع العقاري في المملكة واستدامته، ورفع كفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، ويتحقق البعد التأهيلي في الخطة الإستراتيجية من خلال توافق العمل مع واقع القطاع العقاري، ورفع كفاءة العاملين فيه علميًا وعمليًا من خلال الاطلاع على التجارب العالمية المميزة في القطاع العقاري.

يذكر أن المعھد العقاري السعودي يقدم الدورات التدريبية عن بُعد والتسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني SREI.sa.المعهد العقاري السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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