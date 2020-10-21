أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طبيب ينسى بقايا إبرة داخل سن مريضة.. 3 أشهر والوجع شديد و"الصحة" تعد بالتحقيق

Print
طبيب ينسى بقايا إبرة داخل سن مريضة.. 3 أشهر والوجع شديد و"الصحة" تعد بالتحقيق طبيب ينسى بقايا إبرة داخل سن مريضة.. 3 أشهر والوجع شديد و"الصحة" تعد بالتحقيق
التجمع الصحي بالقصيم: ستحال إلى الهيئة الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية

طبيب ينسى بقايا إبرة داخل سن مريضة.. 3 أشهر والوجع شديد و

أكّد التجمع الصحي بالقصيم بشأن شكوى إحدى المراجعات حول نسيان طبيب أسنان بقايا إبرة داخل سنها في أثناء مراجعتها مركزاً طبياً خاصاً، أن إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم تلقت شكوى بهذا الشأن، ويجري حالياً التحقق من الإجراءات الطبية التي تمت من قِبل المركز الطبي الخاص، وستتم إحالتها للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية بهذا الجانب.

وتفصيلاً، فوجئت مريضة بعد زيارتها طبيب أسنان في أحد المستوصفات الخاصة بالقصيم بوجود بقايا إبرة وجدت بعد زيارتها للعيادة، وبقيت هذه الإبرة بداخل سن المريضة نحو ٣ أشهر، فكانت طيلة هذه الأيام تعاني آلاماً شديدة، حاولت معها معرفة السر لكن دون جدوى عندها اتجهت لأحد المستشفيات وبعد عمل الأشعة اللازمة، تبيّن وجود بقايا إبرة فتقدّموا بشكوى رسمية لصحة القصيم التي شرعت في التحقيق والتثبت من الإجراءات.

وقال شقيق المريضة لـ"سبق": "ذهبت أختي لهذا المستوصف قبل مدة لعلاج أسنانها وبعد الانتهاء لم تستقر حالتها، إذ بدأ يباغتها الوجع الشديد كل يوم استمر نحو ٣ أشهر مع محاولات تهدئته بتناول المسكنات ظناً منها أنها آلام عادية تصيب الأسنان بعد إصلاحها لكنه لم يتوقف وبدأ يشتد كثيراً".

وأضاف: "هنا ذهبنا لأكثر من مستوصف دون فائدة حتى توجّهنا لأحد المستشفيات الخاصة وبعد عمل الأشعة اللازمة اتضح وجود جزء من الإبرة نُسيت داخل السن، فنصحنا المستشفى بضرورة إجراء عملية لدى طبيب مختص لأن الوقت قد طال وهي داخل السن".

واختتم: "عندها راجعنا الطبيب والمستوصف فلم نجد حلاً مرضياً، فاتجهنا للصحة وتقدمنا بما نملك من تقارير وأشعة وننتظر محاسبته حتى لا يقع بما هو أعظم حرصاً على سلامة المرضى".

من جانبه، قال التجمع الصحي رداً على استفسار "سبق": "إشارة إلى الاستفسار الوارد من قبلكم على البريد الإلكتروني، بشأن شكوى إحدى المراجعات لمركز طبي خاص، نفيدكم بالآتي: "بأن إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم تلقت شكوى بهذا الشأن، ويجري حالياً من التحقق من الإجراءات الطبية التي تمت من قِبل المركز الطبي الخاص، وستتم إحالتها للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية بهذا الجانب".طبيب أسنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

شبكة عيون الإخبارية