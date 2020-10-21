السديس يدشن مبادرة "معتمرون" ويؤكد: يجب الاستفادة المثلى من وسائل التقنية الحديثة

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المندرجة ضمن حزم الخدمات والإجراءات الوقائية التي أعدتها الرئاسة لمواكبة التطوير الرقمي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة "معتمرون" المندرجة ضمن حزم الخدمات والإجراءات الوقائية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة التطور الرقمي وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين.

وأكد الرئيس العام خلال التدشين أهمية الاستفادة من البرامج التقنية الحديثة في تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المعتمرين والمصلين، وتفعيل الدور التقني في جميع الخدمات والمهام من أجل تحقيق الجودة في مخرجاتها، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من رقي وتطور للخدمات المقدمة كافة في بيت الله العتيق.

ويحتوي التطبيق على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء، مع الأخذ في الحسبان الأعداد والمواقع المخصصة خلال هذه الفترة، كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية التنظيمية لدخول وخروج المعتمرين والمصلين، وإيجاد وعي لدى القاصدين بطرق التباعد الاجتماعي، وأهمية التفويج المنتظم والآمن في تيسير وسلاسة أداء العبادات والنسك داخل المسجد الحرام.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس