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المحكمة الدولية: 4 نوفمبر موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري

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المحكمة الدولية: 4 نوفمبر موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري المحكمة الدولية: 4 نوفمبر موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري
قالت: ستكون علنية غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة

المحكمة الدولية: 4 نوفمبر موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين؛ يعقد جلسة تمهيدية ثالثة في 4 نوفمبر، لاستعراض وضع ملف قضية سليم عياش؛ المتهم باغتيال رفيق الحريري.

في قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية، أن الجلسة ستبدأ في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا وستكون الجلسة علنية، غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية.

ذكر أن الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش قد عُقدت في 22 يوليو 2020، وعقدت الجلسة التمهيدية الثانية في 16 سبتمبر 2020. وعملاً بالمادة 94 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم - أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية.

ووفق " اليوم" في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بتاريخ 18 أغسطس، للنطق بالحكم في قضية اتهمت أربعة أشخاص باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، هم: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.اغتيال رفيق الحريري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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