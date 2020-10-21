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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء سوريين

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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء سوريين الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء سوريين

جي بي سي نيوز :- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن إدراج سبعة وزراء في السورية على قائمة العقوبات الخاصة به.

وتشمل القائمة السوداء الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية كلا من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.

وحمل الاتحاد هؤلاء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو إلى أغسطس العام الجاري المسؤولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين" في سوريا.

المصدر: نوفوستي

جي بي سي نيوز

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