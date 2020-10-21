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لا تنسوا دعاءه.. "الحصيني" عن طقس الأربعاء: رياح متوسطة على هذه المناطق

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لا تنسوا دعاءه.. "الحصيني" عن طقس الأربعاء: رياح متوسطة على هذه المناطق لا تنسوا دعاءه.. "الحصيني" عن طقس الأربعاء: رياح متوسطة على هذه المناطق
أجواء صباحية معتدلة.. قال: موقع المنخفض الجوي في البحر المتوسط وشمالي ليبيا

لا تنسوا دعاءه..

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ رياحاً متوسطة اليوم الأربعاء على مناطق عدة من المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: لا تنسوا دعاء الرياح؛ متوقع رياح متوسطة، اليوم، من شمال العاصمة الرياض ومحافظاتها الشمالية، وشمال الشرقية، وشرق الشمالية، وشمال شرق منطقة القصيم، وشرق منطقة نجران، وجازان وشمالها، وأقصى الشمالية، وأجزاء من اليمن - إلا أن يصرفها الله.

وأضاف: فجر اليوم الأربعاء كانت أجواء الصباح تميل للبرودة إلى باردة إلى معتدلة على مدن المملكة، وسماء صحوة؛ مبيناً أن موقع المنخفض الجوي في البحر المتوسط وشمالي ليبيا ومصر، ومتوقع اليوم الأربعاء، أمطار من متوسطة لغزيرة مع رياح على شمالي ليبيا ومصر.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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