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منذ أكثر من أسبوع.. جماعة مسلحة تفرض حصارًا على قرية وسط مالي

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منذ أكثر من أسبوع.. جماعة مسلحة تفرض حصارًا على قرية وسط مالي منذ أكثر من أسبوع.. جماعة مسلحة تفرض حصارًا على قرية وسط مالي
استولوا على الآلاف من الماشية ومنعوا المزارعين من التنقل

منذ أكثر من أسبوع.. جماعة مسلحة تفرض حصارًا على قرية وسط مالي

أعلنت مصادر محلية مالية، أن جماعات مسلحة تفرض منذ أكثر من أسبوع حصارًا على قرية فاروجو الواقعة في محيط مدينة نيونو وسط مالي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية، أن سكان القرية لم يتمكنوا من التنقل إلى مزارعهم أو الانتقال إلى مناطق أخرى من أجل التزود بالحاجيات الأساسية؛ مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى نقص فادح في المؤونة والضروريات الأساسية والأدوية في القرية.

وقالت المصادر: إن المسلحين استولوا على الآلاف من الماشية التابعة للقرية.

من جانبه أعلن الجيش المالي اليوم، عن قيامه بإسقاط طعام من الجو على القرية التي يسكنها أكثر من 2000 من السكان، بعد أن فشل في الوصول إليها برًّا.

وأفادت الوكالة المالية، بأن وساطة جارية من أجل فك الحصار على قرية فاروجو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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