أخبار عاجلة

معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
في ذكرى الانتفاضة الشعبية.. آلاف العراقيين يحتجون ضد الفساد بساحة التحرير -
مدير "صحة بيشة" يصدر عدداً من القرارات الإدارية بالمحافظة -
رابطة العالم الإسلامي تُوقّع اتفاقية لإطلاق متاحف ومعارض السيرة النبوية في إندونيسيا -
الإيرادات 29.30 مليار ريال.. تفاصيل النتائج المالية لـ"سابك" للربع الثالث -
في ذكرى الانتفاضة الشعبية.. آلاف العراقيين يحتجون ضد الفساد بساحة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

رامي مخلوف يتبرع لمتضرري الحرائق في سوريا ويتوعد من يعرقل

Print
رامي مخلوف يتبرع لمتضرري الحرائق في سوريا ويتوعد من يعرقل رامي مخلوف يتبرع لمتضرري الحرائق في سوريا ويتوعد من يعرقل

جي بي سي نيوز :- أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف تبرعه بـ 7 مليارات ليرة سورية لأهالي المناطق المتضررة بفعل الحرائق الأخيرة التي شهدتها بلاده.

وقال مخلوف في نداء وجهه عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" إلى "أهلنا في الساحل السوري إنه خصص جزءا من أرباح راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة سيريتل لدعم أهلنا في الساحل وبالأخص المناطق المتضررة من الحرائق بمبلغ 7 مليارات ليرة (تعادل 5.5 مليون دولار بالأسعار الرسمية، و3.5 مليون دولار حسب السعر الموازي)".

وبما أن الشركة تقع تحت الحراسة القضائية، نتيجة الأزمة بين مخلوف والحكومة السورية، فقد أوضح مخلوف أنه أرسل كتابا للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل يطلب منه الدعوة "لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية وإحساسهم بالوقوف إلى جانبهم"

وتوعد مخلوف بأنه في "حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمل الحارس القضائي الذي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي والذين هم بأمس الحاجة له".

وأشار مخلوف إلى أنه سيوزع تلك المبالغ "بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

يذكر أن عددا من رجال الأعمال في سوريا وعبر كل من غرفة صناعة دمشق وريفها، واتحاد غرف التجارة السورية أعلنتا أمس تبرعات قدرت قيمتها بنحو 600 مليون ليرة وهو ما يعادل أكثر بقليل من نصف مليون دولار.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
المستقلة للانتخاب تنشر الخريطة الإلكترونية لمراكز الاقتراع والفرز في الاردن

المستقلة للانتخاب تنشر الخريطة الإلكترونية لمراكز الاقتراع والفرز في الاردن

32 حالة وفاة و 1818 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

32 حالة وفاة و 1818 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

مفاجآت منظومة البلطجة في الأردن مستمرة والأمن بدأ يفتح دفاتر “المخدرات”

مفاجآت منظومة البلطجة في الأردن مستمرة والأمن بدأ يفتح دفاتر “المخدرات”

الأردن يدين استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد

الأردن يدين استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد

شبكة عيون الإخبارية