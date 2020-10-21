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الصحة المصرية تعلن ارتفاع إجمالي المصابين بـ"كورونا" إلى 105705 حالات

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الصحة المصرية تعلن ارتفاع إجمالي المصابين بـ"كورونا" إلى 105705 حالات الصحة المصرية تعلن ارتفاع إجمالي المصابين بـ"كورونا" إلى 105705 حالات
سجلت 158 إصابة جديدة و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة المصرية تعلن ارتفاع إجمالي المصابين بـ

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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