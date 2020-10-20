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"لطيفة الشعلان" ترفع الشكر للقيادة بمناسبة اختيارها عضوًا بمجلس الشورى

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"لطيفة الشعلان" ترفع الشكر للقيادة بمناسبة اختيارها عضوًا بمجلس الشورى "لطيفة الشعلان" ترفع الشكر للقيادة بمناسبة اختيارها عضوًا بمجلس الشورى
قالت إنها ثقة كريمة وحافر لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطنين

رفعت الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيارها عضوًا بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وتفصيلاً، عبّرت الدكتورة الشعلان عن اعتزازها بهذا التعيين، وقالت: "إنها ثقة كريمة، وحافر لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين". سائلة المولى سبحانه أن تكون عند حسن الظن، وأن يعينها على تحمُّل المسؤولية، ويوفقها لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، والإسهام ضمن نطاق عمل مجلس الشورى في دعم رؤية 2030، ومسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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