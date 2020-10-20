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.. الطيار "فقيهي" يهنئ المراقبة من المقصورة باليوم العالمي للمراقب الجوي

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فيديو.. الطيار "فقيهي" يهنئ المراقبة من المقصورة باليوم العالمي للمراقب الجوي .. الطيار "فقيهي" يهنئ المراقبة من المقصورة باليوم العالمي للمراقب الجوي
صادف مع التهنئة وجود مراقبة سعودية على موجة النداء والتي تفاعلت بالرد والشكر

فيديو.. الطيار

بعث الكابتن طيار خالد الفقيهي خلال إحدى رحلاته، اليوم الثلاثاء، من مقصورة القيادة، وثقه لتهنئة طاقم العاملين في برج المراقبة الجوية وصادف مع التهنئة وجود مراقبة سعودية على موجة النداء والمراسلة والتي تفاعلت بالرد والشكر على التهنئة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمراقب الجوي.


وبعث الكابتن فقيهي تهنئته التي وثقها من خلال مقطع فيديو اليوم الثلاثاء الذي يصادف احتفال العالم في 20 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمراقب الجوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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