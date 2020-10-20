إطلاق أول أكاديمية اجتماعية للتأهيل والتدريب في مجال المسؤولية الاجتماعية

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تهدف إلى تأهيل وتدريب كوادر وطنية وخلق شراكات مع جهات داخلية وخارجية

أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية أول أكاديمية للتدريب والتأهيل في مجال المسؤولية الاجتماعية تحت مسمى( أكاديمية المسؤولية الاجتماعية للتأهيل والتدريب ) تهدف إلى صناعة كوادر وطنية مؤهلة في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث تبين من خلال المسح الذي قام به قسم الأبحاث والدراسات أن مجال المسؤولية الاجتماعية يعاني من نقص شديد في الكوادر المؤهلة والمدربة في هذا المجال بالرغم من التقدم السريع في تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية في جيمع القطاعات سواء كان القطاع حكومي أو الخاص أو القطاع الثالث.

كما يهدف إطلاق الأكاديمية إلى خلق شراكات مع جهات داخلية وخارجية لتقديم آخر ما توصل إليه علم المسؤولية الاجتماعية للمتدربين بالإضافة إلى عقد شراكات من أجل تأهيل وتدريب الموظفين التابعين للجهات داخل وخارج مقر المنشأة.

كما يأتي إطلاق الأكاديمية مواكباً لرؤية ٢٠٣٠ والتي تحث على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة على كل جديد يحتاجه السوق والمجتمع حيث ستركز على تزويد المتدربين ببرامج ومناهج متخصصة في هذا المجال من خلال مدربين مؤهلين تأهيلاً عالياً من خلال عقد شراكات مع جهات ذات باع طويل في هذا المجال والاستفادة من كل الخبرات الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن إطلاق هذه الأكاديمية يأتي إستجابة إلى احتياج مجال المسؤولية الاجتماعية إلى كوادر وطنية مؤهلة من خلال جهة تتبنى ممارسات تدريبية عالية الجودة وتزويد المتدربين بكل ما فيه جديد يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم ورفد الجهات العاملة في هذا المجال بقدرات تقود هذه القطاعات إلى التقدم والتطور وسد فجوة النقص الذي يعاني منها هذا المجال.