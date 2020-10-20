بالصور .. "العريفي" يزور مصاب حادثة الهبوط الأرضي بالخُبر ويتفقد موقع الحدث

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أكد أن إدارة الطوارئ نفَّذت خطة التعامل مع الحادث بكل اقتدار

زار المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، المصاب في حادثة الهبوط الأرضي في مواقف السيارات بأحد الأبراج التجارية في مدينة الخُبر، واطمأن على وضعه الصحي، والتقى الكادر الطبي المشرف على علاجه، الذين أكدوا استقرار حالته الصحية ولله الحمد.

وفي السياق ذاته زار الدكتور "العريفي" موقع الهبوط الذي حدث في حي الراكة الجنوبية، والتقى قيادات الدفاع المدني والفِرق المشاركة في عملية الإنقاذ، ومن ضمنها فِرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي والهلال الأحمر، وشد من أزرهم، وشكرهم، وشدد عليهم بالاستمرار باليقظة والاستعداد لكل حدث كما هو معروف عنهم.

وأوضح أن إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي بصحة الشرقية قامت بتنفيذ خطة الطوارئ التي يعمل بها في مثل هذه الحوادث بكل حرفية واقتدار، وعملوا مع زملائهم بالدفاع المدني والقطاعات الأخرى كوحدة واحدة، مستنيرين بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.