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"الندوة العالمية" تهنئ المسلمين وتبارك للسعودية نجاح المرحلة الأولى للعمرة

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"الندوة العالمية" تهنئ المسلمين وتبارك للسعودية نجاح المرحلة الأولى للعمرة "الندوة العالمية" تهنئ المسلمين وتبارك للسعودية نجاح المرحلة الأولى للعمرة
ثمّنت قرارات حكومة المملكة وما اتخذته من إجراءات لسلامة الزوار والمعتمرين

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بنجاح المرحلة الأولى في فتح العمرة التي أعقبت الظروف القاسية التي مر بها العالم خلال مواجهة جائحة كورونا.

وتفصيلاً، ثمّنت الندوة العالمية قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعاملت مع الأزمة بحكمة وبصيرة، واستطاعت بفضل الله وبما اتخذت من إجراءات أن تُسهم في سلامة أرواح المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين بتطبيق ما يتناسب مع المقاصد الشرعية في حفظ النفس.

ودعت الندوة أن يبارك الله تعالى جهود المملكة في رعايتها للحرمين الشريفين وأن يديم أمنها وسلامتها ويوفق قيادتها لكل خير ورشاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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