تقام يومي الأربعاء والخميس.. الأهلي والاتحاد في مواجهة الخليج والموج

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في الجولة الثانية من دوري ممتاز الطائرة

تنطلق غداً الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمباراة وحيدة تجمع الخليج والأهلي على صالة نادي الخليج بسيهات 3:15 عصرًا، يقود اللقاء منصور القحطاني حكمًا أولَ، وعبد اللطيف العتيق حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.

وفي نفس الجولة تقام الخميس المقبل مباراة واحدة تجمع الموج والاتحاد على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 6 مساء، يقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول، ‬ونواف القحطاني حكمًا ثانيًا، ومحمد السمحان مسجلًا.

يذكر أن الأهلي فاز على ضمك 0/3، والاتحاد فاز على الابتسام 0/3 في الجولة الأولى من المسابقة.

