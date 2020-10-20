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تعديل مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من دوري المحترفين.. تعرف على المواعيد الجديدة

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تعديل مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من دوري المحترفين.. تعرف على المواعيد الجديدة تعديل مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من دوري المحترفين.. تعرف على المواعيد الجديدة
بسبب انعقاد قمة مجموعة دول العشرين في المملكة

تعديل مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من دوري المحترفين.. تعرف على المواعيد الجديدة

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب تزامنها مع انعقاد قمة مجموعة دول العشرين (G2O) التي تترأسها المملكة العربية .

ووفقاً للجنة، فإن الجولة الخامسة ستنطلق يوم الاثنين الموافق 23 من نوفمبر 2020 م وعلى مدار يومين، بدلاً من موعدها السابق 21 من الشهر نفسه، بسبب تزامنها مع انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين خلال يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.


فيما اعتمدت لجنة المسابقات يوم الجمعة الموافق 27 من نوفمبر 2020 موعداً لانطلاقة الجولة السادسة من المسابقة والتي تستمر حتى الـ 29 من الشهر نفسه، بدلاً من يوم الخميس، وذلك بسبب ارتباط أندية الشباب والاتحاد بمواجهات دور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذي أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إقامة لقاء الذهاب في الثاني من ديسمبر المقبل.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات تنسيقية بهذا الخصوص مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وأندية (الهلال والنصر والأهلي وأبها) المشاركة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019/2020 وأندية (الشباب والاتحاد) المشاركة في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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