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باكستان.. انفجار دراجة هوائية يخلف 5 مصابين أحدهم حالته حرجة

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باكستان.. انفجار دراجة هوائية يخلف 5 مصابين أحدهم حالته حرجة باكستان.. انفجار دراجة هوائية يخلف 5 مصابين أحدهم حالته حرجة
وُضعت بالقرب من محطة للحافلات في كراتشي

باكستان.. انفجار دراجة هوائية يخلف 5 مصابين أحدهم حالته حرجة

أُصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة من جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء بالقرب من محطة للحافلات في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وبيّن نائب قائد شرطة كراتشي شيراز نذير أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع، زرعها مجهولون أمام محل تجاري بالقرب من محطة للحافلات في منطقة جناح بكراتشي، وجرى تفجيرها بالتحكم عن بُعد؛ ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص من المارة، بينهم واحد على الأقل في حالة حرجة.

وأشار "نذير" إلى أن قوات الشرطة تواصل التحقيق لمعرفة هدف وسبب تنفيذ هذا التفجير في كراتشي.

من ناحيته، ذكر عمر خطاب، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي، أن العبوة الناسفة المستخدمة في الانفجار تزن نحو كيلوجرام واحد، وكانت مزروعة في دراجة هوائية، تركها شخص مجهول أمام محل تجاري بالقرب من محطة للحافلات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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