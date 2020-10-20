صفقة الشطب من قائمة الإرهاب.. السودان يدفع تعويضات ضحايا الهجوم على الأمريكيين

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البنوك المحلية قد تستأنف الخدمات المصرفية الدولية

ذكر محافظ البنك المركزي السوداني محمد الفاتح زين العابدين، اليوم (الثلاثاء)، أن السودان حول التعويضات، التي وافق على دفعها للأمريكيين ضحايا هجمات المتشددين؛ مما يمهد الطريق لإعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي بعد نحو ثلاثة عقود من العزلة.

وأكد "زين العابدين" في مؤتمر صحفي أن السودان حول المبلغ المطلوب، وفقاً لـ "رويترز".

ويأتي دفع 335 مليون دولار في إطار صفقة مع الولايات المتحدة لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي شكل عقبة أمام الخرطوم في سعيها لتخفيف الديون والاقتراض الخارجي.

وبتأثير العقوبات الأمريكية التي تعود إلى التسعينيات، أصبح السودان معزولاً إلى حد كبير عن الخدمات المصرفية الدولية، لكن "زين العابدين"، أشار إلى أن البنوك المحلية قد تبدأ في إعادة العلاقات مع المراسلات الأسبوع المقبل بعد الخطوة الأمريكية.