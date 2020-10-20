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"السياحة الزراعية" توقع مع "النحل الجوال" اتفاقية لدعم المرأة الريفية

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بمناسبة اليوم العالمي لتمكينها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030

وقعت مؤسسة النحل الجوال مذكرة تعاون مع جمعية السياحة الزراعية والريفية التعاونية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تمكين المرأة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت مديرة العلاقات العامة بالنحل الجوال آمنة بنت فايز القثامي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يصادف الـ15 من أكتوبر من كل عام.

وأضافت القثامي أنهم يهدفون إلى نشر وتعزيز ثقافة التعاون في المجتمع وتنفيذ برامج خاصة تقوم على كل ما يتعلق بالنحل ومنتجاته، تساعد في التنمية الريفية المستدامة بالمناطق الريفية، ودعما للمرأة والأسر المنتجة في مجال العسل وما يتعلق به.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد احتفلت بهذا اليوم في عدد من مناطق المملكة بينها جازان والشرقية والقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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