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مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي

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مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي
أكد دعم الأفكار التربوية والإدارية من الجميع

مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي

ترأس، اليوم الثلاثاء، مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اجتماع المجلس التعليمي، الذي ينظمه قسم أمانة التعليم بالإدارة، بحضور مساعديه وجميع أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور "العلكمي"، بالحضور والأعضاء الجدد، قائلا إن المجلس يدعم الأفكار والمبادرات والخبرات التربوية والإدارية من الجميع.

عقب ذلك، اطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المعد من أمين الإدارة، مرعي آل طراد، ونوقشت الموضوعات المدرجة، ومن أهمها: التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، والتقويم الإلكتروني، والصعوبات والتحديات، وكيفية معالجة الفاقد التعليمي، وتكامل الأدوار بين المجالس المدرسية وأولياء الأمور.

وناقش المجلس، عددا من المبادرات المطروحة منها مبادرة "قيادات واعدة"، من إعداد فريق العمل بأمانة التعليم، واعتمد التوصيات والتي ستسهم -إن شاء الله- في خدمة العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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