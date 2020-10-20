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بينها حظر التجول.. إسبانيا تدرس تشديد الإجراءات للتصدي للموجة الثانية لـ"كورونا"

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بينها حظر التجول.. إسبانيا تدرس تشديد الإجراءات للتصدي للموجة الثانية لـ"كورونا" بينها حظر التجول.. إسبانيا تدرس تشديد الإجراءات للتصدي للموجة الثانية لـ"كورونا"
"إيلا" أشار إلى احتمالية فرض حالة الطوارئ

بينها حظر التجول.. إسبانيا تدرس تشديد الإجراءات للتصدي للموجة الثانية لـ

أفاد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم (الثلاثاء)، أن تدرس فرض قيود جديدة، بما في ذلك حظر تجول محتمل، في المناطق المتضررة بشدة مثل مدريد في محاولة للتصدي، لموجة جديدة من عدوى .

وبين "إيلا" للصحفيين أن فرض حظر تجول في مدريد - إحدى النقاط الساخنة للوباء في أوروبا - وربما أبعد من ذلك سيتطلب فرض حالة الطوارئ، وفقاً لـ"رويترز".

وشدد الوزير على أنه سيتعين فرض قيود صارمة غير محددة حتى الآن في مدريد لمدة ثلاثة أسابيع على أي حال.

وأضاف أن أي إجراء من هذا القبيل يستمر لأكثر من أسبوعين سيتطلب دعم بعض أحزاب المعارضة.

من ناحيته، أوضح كبير مسؤولي الصحة في منطقة مدريد إنريكي رويز إسكوديرو، أن السلطات تقيم ما إذا كانت هناك حاجة لحظر تجول، لكن ليس لديهم السلطة لفرضه وسيتعين عليهم سؤال الحكومة المركزية.

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