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من عسير إلى الرياض ما هي القصة خلف تطوير الوزير الحقيل لسوق "الفود ترك"

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من عسير إلى الرياض ما هي القصة خلف تطوير الوزير الحقيل لسوق

ضمن زيارات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل لمناطق المملكة وتحديدًا في منطقة عسير، وأثناء مروره بإحدى عربات البيع المتنقلة "فود ترك" استوقفه أحد البائعين الذي شرح له متطلباته في تطوير هذا القطاع المستجد في ، وإنهاء معاناة البائعين بإصدار تنظيمات واضحة لهذا القطاع، وكان الحقيل قد أشاد بهمة الشباب العاملين في القطاع من السعوديين والسعوديات، وأبدى التزامه بتشجيع العاملين والعمل على نمو هذا القطاع *إيمانًا برؤية سمو ولي العهد* في استثمار الطاقات الشبابية، وذلك باستحداث تنظيمات محدثة ومواقع محددة للبيع في جميع المدن الرئيسية حول المملكة،

ليجتمع الوزير مع ممثلي أصحاب عربات الطعام المتنقلة حول المملكة من الرياض عبر اجتماع بتقنية الاتصال المرئي بحث خلاله المصاعب التي تواجه هذا القطاع والعمل على فرص نموه، وكان من أبرز ما تم عرضه في هذا الاجتماع هو السماح بإصدار رخص فورية وبشكل إلكتروني كامل لأصحاب العربات عن طريق منصة فرص البلدية، بالإضافة إلى استحداث مواقع جديدة لهذه العربات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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