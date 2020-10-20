وزير خارجية الكويت : نقدر وقوف الأردن مع بلادنا بداية جائحة كورونا

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جي بي سي نيوز :- نقل وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الرسالة متعلقة بتقديم أشد التقدير والامتنان لمشاطرة الكويت الأسى بوفاة المغفور له الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى تقدير وقوف الأردن مع الكويت بداية جائحة كورونا وإرسال طائرات المعونات.

وقال الوزير إن التحديات والقضايا الإقليمية والدولية متصاعدة ومتسارعة، مما يتطلب تنسيقا متواصلا ومستمرا، مؤكدا أن هناك تطابقا في الرؤى والمواقف بين الأردن والكويت في القضايا التي تمس الأمة الإسلامية و"مستمرون على نهج قيادتينا في هذا المجال بالنسبة للتنسيق الأردني - الكويتي".

وأضاف أن "لجنة مشتركة ستضع العام المقبل إطارا مؤسسيا لقياس مدى التطور بالعلاقات في القطاعات المختلفة ضمن التعاون الثنائي بين البلدين".

وأشار إلى أن الأردن والكويت يحتفلان العام المقبل بإقامة علاقات ثنائية لمدة 60 عاما، مهنئا الدولة الأردنية بالذكرى المئوية لتأسيسها، ومتمنيا للأردن والأردنيين الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.