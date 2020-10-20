"القحطاني" يفتتح المبنى الجديد لمركز صحي غرب الحوية بالطائف

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ضمن جهود "الصحة" في إحلال المباني المستأجرة القديمة بأخرى حديثة

افتتح مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، والمساعد للصحة العامة خالد الثبيتي، المبنى الجديد لمركز صحي غرب الحوية بحضور عدد من منسوبي الصحة العامة، ومدير المركز أيمن الشربي، والفريق الصحي بالمركز.

وتفقّد "القحطاني" أقسام المبنى الجديد للمركز، منوهًا إلى جهود العاملين بالمركز، وتمنّى لهم مزيدًا من التقدم في مجال عملهم، مبينًا أن عملية نقل المركز تأتي ضمن جهود وزارة الصحة في إحلال المباني المستأجرة القديمة بمبانٍ حديثة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وفق تطلعاتهم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المركز بأثاث طبي ومستلزمات وأجهزة طبية حديثة، وقامت الإدارات المعنية بالوقوف على عملية الانتقال ومتابعة مراحل التشغيل حتى بدء استقبال المرضى فعلياً فيه.