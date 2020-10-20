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"الزكاة" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن سبتمبر والربع الثالث

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"الزكاة" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن سبتمبر والربع الثالث "الزكاة" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن سبتمبر والربع الثالث
الهيئة تشدد على ضرورة الالتزام بالموعد الذي أقصاه 31 أكتوبر الجاري

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث من هذا العام، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو بالبريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو بالمحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي تُشترى وتُباع من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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