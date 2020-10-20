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تعيين المملكة منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بـ"كودكس"

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تعيين المملكة منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بـ"كودكس" تعيين المملكة منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بـ"كودكس"
تقديراً لدور هيئة الغذاء والدواء في الإسهام بسياسات تعزيز مبادئ سلامة الأغذية

تعيين المملكة منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بـ

أيّدت رئاسة وأمانة وأعضاء هيئة الدستور الغذائي "الكودكس"، تعيين المملكة العربية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس".

جاء ذلك ضمن اجتماعات اللجنة الرئيسة لهيئة الدستور الغذائي التي اختتمت أمس، إذ يأتي تعيين المملكة نظراً لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإسهام الدائم بسياسات وإجراءات تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة، والمشاركة في إعداد مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إذ ترأس وتشارك المملكة في عدد من مجموعات العمل الإلكترونية الدولية المتعلقة بإعداد المواصفات على المستوى الدولي.

وتسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توسيع دائرة تأثير سلامة الغذاء إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما ستعمل مع الدول الأعضاء في إقليم الشرق الأدنى الذي يضم 17 دولة على زيادة فعالية تأثير الإقليم في مجال وضع المواصفات الدولية، وتحقيق متطلبات المنتجات التي تُصنع في دول الإقليم لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية.

وسيعمل على تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة، وسينسق أيضاً مع الدول الأعضاء للاستفادة من التجارب الريادية للمملكة في مجال سلامة الغذاء عبر تعزيز الاتصال الإقليمي ووضع متطلبات الإقليم في مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إضافة إلى العمل المشترك على بناء قدرات أعضاء اللجنة في مجال تقييم المخاطر وتعزيز قدرات جهات الاتصال واللجان الوطنية للدستور الغذائي.

يذكر أن (CODEX) تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضواً و237 مراقباً، وتعقد اجتماعاتها سنوياً لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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