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الكويت تسجل 886 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت تسجل 886 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت تسجل 886 إصابة جديدة بـ"كورونا"
4 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية لـ 714 حالة

الكويت تسجل 886 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 117718، في حين سجلت أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 714 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7806 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 592 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 109198 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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