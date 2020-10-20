أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد السعودي للهجن يطلق مسابقة النعيرية للمعلقين

Print
الاتحاد السعودي للهجن يطلق مسابقة النعيرية للمعلقين الاتحاد السعودي للهجن يطلق مسابقة النعيرية للمعلقين
بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال

الاتحاد السعودي للهجن يطلق مسابقة النعيرية للمعلقين

أطلق الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الثلاثاء، مسابقة النعيرية للمعلقين؛ وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين لمزيد من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على الهجن.

وذكر الاتحاد أن المسابقة تنطلق مزامنة مع سباق النعيرية للهجن، حيث تبلغ جوائز مسابقة المعلقين 60 ألف ريال.

ونوه الاتحاد السعودي للهجن بأن المسابقة مخصصة لمواطني المملكة العربية ، واشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً، حيث أوضح أن على المتقدمين للمسابقة ارسال لا تتجاوز مدته 4 دقائق تعليقاً على أحد سباقات رياضة الهجن، والتعليق في حدود الإبداع وتوظيف أغراض الشعر في رياضة الهجن دون أي تجريح في المشاركين أو مطاياهم.

وأضاف "الاتحاد" أن على المتقدمين إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة شخصية للمتقدم، وترسل المشاركات متضمنة رقم هاتف للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني voice@scrf.sa في مدة أقصاها نهاية يوم الخميس المقبل.

وحدد الاتحاد السعودي للهجن يوم غدٍ الأربعاء موعداً لانطلاق استقبال المشاركات ولمدة يومين، على أن تنطلق المسابقة يوم الأحد القادم الموافق 25 أكتوبر وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020.

الاتحاد السعودي للهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

شبكة عيون الإخبارية