بالصور .. الانتهاء من تأهيل ممشى تلال الظهران

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في إطار برامج أمانة الشرقية لـ"جودة الحياة"

انتهت بلدية الظهران من تطوير وإعادة تأهيل ممشى تلال الظهران، الذي يأتي ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية لجودة الحياة.

وقال رئيس بلدية الظهران، المهندس محمد الجاسم: طول الممشى يبلغ 1294 مترًا مربعًا، وعرضه ٦ أمتار، فيما تم زراعته بعدد 342 شجرة، وزراعة ٢٢٥ نخلة من النخيل العربي، إضافة إلى أنه تم تزويد الممشى بـ 105 كراسي خرسانية، و ٦٥ سلة نفايات.

وأضاف: تم وضع ألعاب أطفال، وتركيب حاجز حديدي بطول 450 مترًا مربعًا لمنطقة ألعاب الأطفال، كما تم تنفيذ صيانة للممشى بشكل عام ومضمار المشي بشكل خاص بتوريد ربر مطاطي صحي مناسب لرياضة المشي مطابق للمواصفات الصحية والرياضية بمساحة 77764م٢ وتنفيذ الرسومات الحركية للأطفال و تركيب لوحات إرشادية وتوعوية بعدد 48 لوحة، وكذلك تركيب أربع مظلات هرمية جديدة.

وأشار إلى تركيب أعمدة إنارة ثلاثية مجلفن طول١٢ م بعدد 45 عمودًا، وتركيب عمود تجميلي بارتفاع خمسة أمتار بعدد 103 أعمدة.

وأكد "الجاسم" أن إنشاء الممشى يأتي ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية في جودة الحياة، حيث تم مراعاة أن يكون قريبًا من المناطق الآهلة بالسكان بهدف جذبهم لقضاء أوقات فراغهم، وتجهيزه بالمقاعد وتخصيص مساحات منه لمزاولة رياضة المشي.

ولفت إلى حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للسكان والزوار ومن ضمنها مشاريع ممرات المشاة لتشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاريع المتميزة، انطلاقاً من استراتيجيتها في تحسين الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات للسكان والمجتمع، وتحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.