أمين جدة يدشن تطبيق "طابور واحد".. هذه فكرته

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ضمن مبادرات وكالة خدمة المجتمع لمعالجة التحديات

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم، تطبيق "طابور واحد"، مع فريق عمل التطبيق من شباب الأعمال.

وتعتبر هذه الخدمة ضمن مبادرات وكالة خدمة المجتمع؛ الهادفة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التحديات التي تواجه سكان وزوار محافظة جدة.

وتتلخص فكرة تطبيق "طابور واحد" في تنظيم الحشود والطوابير أمام المحلات التجارية والمرافق العامة والفعاليات، ويسمح النظام لأصحاب المحلات باختلاف أنشطتهم ومنظمي الفعاليات من متابعة النشاط والحفاظ على سلامة الموظفين والزوار من انتشار فيروس "كورونا" بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويوفر النظام واجهة رسومية تساعد الزوار على اختيار المكان والانتظار فيه بصورة افتراضية والدخول مباشرة دون الحاجة للوقوف في طابور الانتظار.

وفي الطرف الآخر؛ يُمكِّن النظام أصحاب المحلات والمنظمين من إدارة وتنظيم الطوابير.