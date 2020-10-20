أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين جدة يدشن تطبيق "طابور واحد".. هذه فكرته

Print
أمين جدة يدشن تطبيق "طابور واحد".. هذه فكرته أمين جدة يدشن تطبيق "طابور واحد".. هذه فكرته
ضمن مبادرات وكالة خدمة المجتمع لمعالجة التحديات

أمين جدة يدشن تطبيق

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم، تطبيق "طابور واحد"، مع فريق عمل التطبيق من شباب الأعمال.

وتعتبر هذه الخدمة ضمن مبادرات وكالة خدمة المجتمع؛ الهادفة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التحديات التي تواجه سكان وزوار محافظة جدة.

وتتلخص فكرة تطبيق "طابور واحد" في تنظيم الحشود والطوابير أمام المحلات التجارية والمرافق العامة والفعاليات، ويسمح النظام لأصحاب المحلات باختلاف أنشطتهم ومنظمي الفعاليات من متابعة النشاط والحفاظ على سلامة الموظفين والزوار من انتشار فيروس "كورونا" بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويوفر النظام واجهة رسومية تساعد الزوار على اختيار المكان والانتظار فيه بصورة افتراضية والدخول مباشرة دون الحاجة للوقوف في طابور الانتظار.

وفي الطرف الآخر؛ يُمكِّن النظام أصحاب المحلات والمنظمين من إدارة وتنظيم الطوابير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

شبكة عيون الإخبارية