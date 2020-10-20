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"داعش" يهاجم سجناً في الكونغو.. ويطلق سراح 900 محتجز

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"داعش" يهاجم سجناً في الكونغو.. ويطلق سراح 900 محتجز "داعش" يهاجم سجناً في الكونغو.. ويطلق سراح 900 محتجز
المسلحون استخدموا معدات كهربائية في كسر الباب

ذكر رئيس بلدية مدينة بيني موديست باكواناماها، أن مسلحين أطلقوا سراح 900 سجين على الأقل من سجن في بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم منسق في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء)، متهماً جماعة متشددة تنشط في الكونغو مسؤولية الهجوم.

وأَضاف "باكواناماها" أن 100 فقط من بين أكثر من 1000 نزيل بقوا في أعقاب الهجمات المتزامنة على سجن كانغباي المركزي، والمعسكر العسكري الذي يدافع عنه، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن المسلحين الذين جاءوا بأعداد كبيرة من الخارج تمكنوا من كسر الباب بمعدات كهربائية.

من ناحيتها، أوضحت الشرطة على "تويتر" أن اثنين من السجناء قتلا بالرصاص خلال المداهمة، التي بدأت حوالي الساعة 4:30 صباحًا.

في غضون ذلك، أشارت وكالة أعماق التابعة "داعش" الإرهابي أن مقاتلين من ما يسمى بولاية وسط أفريقيا نفذوا الهجوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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