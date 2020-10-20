★ ★ ★ ★ ★

"الدغيثر": شركتنا تفخر بدعم ومواكبة جهود المملكة التطويرية والتنموية

أعلنت "زين السعودية" عن دعمها حملة ترشّح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21، كراعٍ استراتيجي.

وبموجب هذه الرعاية، سوف ترافق "زين السعودية" الرياض في رحلتها للمنافسة والفوز باستضافة الألعاب الآسيوية في الرياض للعام 2030.

وقدّم الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية المدير التنفيذي لملف "الرياض 2030"، شكره وتقديره للقائمين على شركة "زين السعودية" على انضمامهم إلى قائمة الرعاة الاستراتيجيين للملف.

وأعرب عن اعتزازه بالدعم الكبير الذي يلقاه ملف "الرياض 2030" من القطاع الخاص وكبرى الشركات، مما يعكس ثقتها وإيمانها بأهمية استضافة المملكة لمثل هذه الأحداث العالمية.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، إلى أن "زين السعودية" تفخر في أن تكون في مقدّمة الرعاة لهذه الحملة الوطنية، التي من شأنها أن ترفع اسم المملكة وعاصمتها الرياض عالياً في المحافل الدولية بتوجيه ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وجهود وزارة الرياضة ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقال: ترشّح المملكة رسمياً لاستضافة هذا الحدث الضخم الذي يمثّل ثاني أكبر حدث رياضي بعد الألعاب الأولمبية ويتابعه أكثر من 5 مليارات مشاهد حول العالم، إنما يليق بمكانة المملكة وبدورها المتنامي على جميع الأصعدة، مدفوعة برؤية ثاقبة للعام 2030، ويقع في صميمها تحّول المملكة إلى مقر للفعاليات العالمية في موازاة تطوير مجتمع حيوي شاب.

وأضاف: موقع المملكة الطبيعي هو على الخريطة العالمية للأحداث، إذ تفخر "زين السعودية" في دعم ومواكبة جهود المملكة التطويرية والتنموية من خلال رعاية مثل هذه الأحداث.

وأردف "الدغيثر": هذا واجب والتزام وطني نأخذه على عاتقنا في بذل كل ما نستطيع في سبيل رفعة وطننا وجودة حياة أبنائه وبناته وكل من يقيم على هذه الأرض الطيّبة، ونعمل كذلك من خلال دورنا في قطاع الاتصالات، على أن نبقي على اسم المملكة في الريادة حيث كنا أول مشّغل للاتصالات في العالم يوفّر خاصية دمج تردّدات الجيل الخامس، ونحن رابع أكبر مشغّل لشبكة الجيل الخامس (5G) عالمياً، وما زلنا حتى اللحظة في المرتبة الأولى في أضخم إطلاق لشبكة الجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا".

وتبادر شركة "زين السعودية" دائماً إلى إطلاق سلسلة مبادرات لخدمة مسيرة التحوّل الرقمي للمملكة، وبما يساهم في التطوّر نحو مجتمع واقتصاد معرفي متكامل، عبر تسخير أحدث التقنيات لشبكة الجيل الخامس (5G) لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكانت الشركة قد دشّنت شبكة الجيل الخامس في مطار خليج نيوم، كما وفّرت للحجاج تجربة رائدة في موسم حج 2019 من خلال تغطية المناطق الرئيسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشبكة الجيل الخامس. وأتاحت الشركة خدمات شبكة الجيل الخامس خلال احتفال إطلاق التأشيرة السياحية في المملكة.زين السعودية