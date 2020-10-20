"ناسا": 5 كويكبات تمر قرب الأرض بالتزامن مع هبوط تاريخي على "بينو"

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بضع ثوان فقط كافية لذراعها الآلية لتفجير السطح وشفط بعض الغبار الفضائي

نشرت وكالة "ناسا" تنبيهًا يفيد بأن خمسة كويكبات تمر قرب الأرض، مع استعداد مركبة الفضاء Osiris-Rex التابعة للوكالة للهبوط على صخرة فضائية على بعد 200 مليون ميل.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد مرت أول ثلاث صخور فضائية على مسافة قريبة من الأرض دون حوادث تذكر، وفقاً لما ذكرته Asteroid Watch Widget، التي تتعقب الكويكبات والمذنبات التي ستقترب نسبياً من كوكبنا.

واجتاز 2020 TJ6، الذي يبلغ قطره 10 أمتار، كوكبنا بسرعة مذهلة تبلغ 40824 كم في الساعة، ولكن على مسافة آمنة تبلغ 1.2 مليون كم.. وتبعه الكويكب 2020 UX، الأصغر من بين الصخور الفضائية الخمس، على مسافة 190 ألف كم، وكذلك 2020 TD6 بقطر 7.4 متر.

واقترب 2020 UK يوم الإثنين 19 أكتوبر، على مسافة تتجاوز 6.2 مليون كم، فيما انطلق كويكب 2020 TF6 بسرعة 43200 كم في الساعة، على بعد 153000 كم فقط.

ولا يمكن مقارنة أي من هذه الأحداث الفضائية، بالتحليق القريب للغاية من كويكب بينو، الذي يقع على بعد 200 مليون ميل من الأرض، المتوقع أن يحدث اليوم الثلاثاء.

وستقوم OSIRIS-REx بأول محاولة لجمع عيّنة من الصخرة الفضائية قبل الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تهبط المركبة على الكويكب لبضع ثوان فقط، وهي فترة كافية لذراعها الآلية لتفجير السطح بغاز عالي الضغط، وشفط بعض الغبار الفضائي للكويكب لتحليله هنا على الأرض.

وقال مدير مشروع OSIRIS-Rex في مركز جودارد للطيران التابع لـ"ناسا"، ريتشارد بيرنز: نحن متفائلون بحذر بأن هذه ستكون المرة الوحيدة التي نلمس فيها السطح.ناسا