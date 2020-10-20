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ابن لبدة وعد المزارعين بتذليل العقبات كافة وفق رؤية 2030

رعى محافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة، اليوم، انطلاق الدورة التدريبية لمزارعي مبادرة "البُن" التي أقامتها جمعية البر بالمحافظة بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وجامعة جازان وهيئة تطوير وتعمير المناطقة الجبلية.

حضر الدورة عدد من المزارعين والمهتمين بزراعة وإنتاج البن وأعيان المحافظة ومنهم الشيخ أحمد محمد رمادي السلمي، والشيخ صمعان يحيى النجادي.

من جهته، قدّم ابن لبدة، شكره للمزارعين ووعد بتذليل كل الصعاب وتنمية الإنسان والمكان وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما شكر كلاً من: المهندس بندر الفيفي والدكتور حبيب خميرة والدكتور أسامة أبو الغيث.

وثمّن جهود "أرامكو السعودية" التي كان لها الفضل -بعد الله- في تشجيع وتحفيز ودعم المزارعين للبدء والاستمرار في زراعة البن في المحافظة الجبلية.

وكان فريق من الجمعية السعودية للمحافظة على التراث قد بدأ رحلة توثيق للبن الخولاني في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان بكل من محافظة الريث ومحافظة الداير بني مالك بغرض تسجيل البن في المنظمة العالمية للتراث "اليونسكو".

تجدر الاشارة الى أن البن الصخري واحد من أهم الأنواع التي تتميز بها محافظة الريث ويعتمد على تجمعات مياه الأمطار والأسمدة الطبيعية.. وينتج محصولاً بكميات متفاوتة، تستهوي عشاق القهوة، ويقبلون عليها من داخل السعودية ومن دول الخليج بجانب أنواع أخرى عديدة.