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"أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة".. هنا ملامح الإنشاء والتوقيع

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"أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة".. هنا ملامح الإنشاء والتوقيع "أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة".. هنا ملامح الإنشاء والتوقيع
عقد استثماري يجري توقيعه غدًا برعاية "خالد الفيصل" وحضور المحافظ

تُوقع أمانة محافظة جدة، غدًا الأربعاء، عقدًا استثماريًّا لإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال على مستوى المدينة بنطاق بلدية أبرق الرغامة شرق المحافظة؛ وذلك ضمن توجهات الأمانة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تطوير سكن العمالة ومعالجة أوضاعها وتقديم تشريعات تُسهم في خلق فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع.

وأوضحت أمانة جدة، أن مشروع إنشاء مدينة سكنية متكاملة للعمال جاء وفقًا للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية، والتي تهدف إلى توفير سكن صحي مناسب للعمالة وتتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، كما ستحقق مثل هذه المشاريع فرصًا استثمارية واعدة تلبي حاجة هذا القطاع وتسهم في توفير مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص.

يأتي ذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وبحضور محافظ جدة.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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