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عائلة "صائب عريقات": وضعه الصحي مستقر ويخضع للتنفس الاصطناعي

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عائلة "صائب عريقات": وضعه الصحي مستقر ويخضع للتنفس الاصطناعي عائلة "صائب عريقات": وضعه الصحي مستقر ويخضع للتنفس الاصطناعي
نُقل قبل يومين إلى المستشفى بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس "كورونا"

عائلة

أكّدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن وضعه الصحي مستقر.

وأضافت عائلته في تصريح لوكالة أنباء "وفا" الرسمية، أنه ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أفادت اليوم، بأن إدارة مستشفى هداسا عين كارم طلبت من عائلة عريقات، الحضور لرؤيته، بعد تدهور صحته للمرة الثانية.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، قد نقل يوم الأحد إلى مستشفى في تل أبيب، إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري، إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونُقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.صائب عريقات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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