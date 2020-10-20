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بسبب ورم الـ6 سم.. استئصال ناجح لكلية أربعيني بمستشفى المؤسس بجدة

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بسبب ورم الـ6 سم.. استئصال ناجح لكلية أربعيني بمستشفى المؤسس بجدة بسبب ورم الـ6 سم.. استئصال ناجح لكلية أربعيني بمستشفى المؤسس بجدة
كان يعاني آلامًا متكررة في البطن وتمت العملية بالمنظار وتَماثل للشفاء

بسبب ورم الـ6 سم.. استئصال ناجح لكلية أربعيني بمستشفى المؤسس بجدة

قام فريق طبي من قسم المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، بإجراء عملية استئصال الكلية اليمنى بسبب وجود ورم يبلغ 6 سم.

وحضر مريض أربعيني إلى عيادة المسالك البولية بالمستشفى، كان يشكو من آلام متكررة في البطن، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة، وتبين وجود ورم كبير في الكلية اليمنى، كما اتضح للفريق الطبي بعد إجراء المزيد من الفحوصات والأشعة الأولية وجود ورم في معظم الكلية اليمنى للمريض بطول ٦ سم، وبعد مناقشة الحالة من قِبَل الفريق الطبي؛ تَقرر إجراء عملية بالمنظار لاستئصال الكلية اليمنى واستئصال الورم بالكامل في وقت قياسي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض.

ويتمتع المريض حاليًّا بصحة ممتازة بفضل الله تعالى، مع متابعة الأطباء للحالة وتقديم كامل الخدمات له، وتم السماح له بمغادرة المستشفى.

يُذكر أن قسم المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز، يُعد أحد الأقسام الرائدة التي تقدم العديد من الخدمات الطبية داخل المستشفى، كما يضم العديد من الأجهزة الحديثة والمتطورة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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