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"أبو اثنين" يشكر للقيادة الرشيدة اختياره عضوًا بمجلس الشورى

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"أبو اثنين" يشكر للقيادة الرشيدة اختياره عضوًا بمجلس الشورى "أبو اثنين" يشكر للقيادة الرشيدة اختياره عضوًا بمجلس الشورى
أكد أن المجلس يشهد تحولًا مهمًّا يواكب تطلعات النهوض وفق رؤية 2030

رفع عضو مجلس الشورى عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة اختياره عضوًا بالمجلس في دورته الثامنة.

وأكد "أبو ثنين" أن هذه الثقة الغالية تمثّل حافزًا لبذل المزيد من الجهود والعطاء؛ راجيًّا الله سبحانه وتعالى أن يحقق مع زملائه في المجلس توجيهات وطموحات ورؤى القيادة الحكيمة في تعزيز دور المجلس ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن.

ورحّب أبو اثنين عضو مجلس الشورى منذ 1434هـ بزملائه الجدد؛ مؤكدًا أن المجلس يشهد تحولًا مهمًّا يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض بكافة مجالات الحياة وفق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن أبو اثنين يحمل درجة بكالوريوس الجغرافيا، كلية الآداب بجامعة الملك سعود، 1401هـ، ويملك خبرة عملية واسعة؛ فإلى جانب عضويته السابقة مجلس الشورى؛ كان مستشارًا خاصًّا لأمير الرياض، ثم مديرًا عامًّا للمكتب الخاص له والسكرتير الخاص، وسكرتير اللجنة الأمنية العليا بمنطقة الرياض.

ويملك أبو ثنين مسيرة حافلة في عضوية العديد من المجالس واللجان؛ أبرزها رئاسة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى في دورته السابعة، ورئاسة لجنة الصداقة البرلمانية المغربية بمجلس الشورى، ورئيسًا للجنة الفرعية للاحتفال بقصر الحكم بالمئوية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" ونائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الثامنة في الدورة السادسة بمجلس الشورى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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