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المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات ضمن فعاليات الـ"العشرين"

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المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات ضمن فعاليات الـ"العشرين" المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات ضمن فعاليات الـ"العشرين"
تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة ودورها في مواجهة الأزمات

المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات ضمن فعاليات الـ

تنظم الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والعالمية، أول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين في تعزيز التعاون بين دول العالم في مختلف المجالات.

وتنطلق فعاليات القمة الدولية للمواصفات يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1442هــ الموافق 4 نوفمبر 2020م، وتشارك في تنظيمها أمانة مجموعة دول العشرين، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

وتركز القمة على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ومناقشة دور المواصفات القياسية في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من الآثار السلبية لها، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز دور التحول الرقمي الجوهري والحساس في الأزمات.قمة مجموعة العشرين بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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