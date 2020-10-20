أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم

Print
خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم
من الممكن أن تسهم في مقاومة "كورونا".. في مقدمتها

خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم

كشفت خبيرة تغذية روسية عن المواد الغذائية التي يجب ضمّها إلى النظام الغذائي لتعزيز منظومة المناعة في الجسم، وهو ما يمكن أن يسهم في مقاومة الفيروس التاجي "كورونا".

ووضعت الخبيرة الروسية الدكتورة أولغا ديكير، الماء في مقدمة هذه المواد، حيث إن المهمة الأولى هي الحفاظ على توازن الماء والأملاح في الجسم، لافتة إلى أن "هذا ضروري لكي تتمكن كريات الدم الحمراء من الحركة بسهولة ونقل الكمية اللازمة من الأكسجين إلى خلايا الجسم. وعندما يشعر الشخص بوعكة صحية يجب ألا يتخلى عن شرب الماء أبداً.. لأن زيادة كثافة الدم تضر بالجسم".

وأضافت الدكتورة أولغا ديكير، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على البروتين (لتعزيز المناعة) والدهون المفيدة (تؤثر إيجابيا في عمل الرئتين) والكربوهيدرات المعقدة، التي بفضلها يتحسّن نبيت الأمعاء.

وأشارت وفق " اليوم"، إلى فوائد الفيتامينات والعناصر المعدنية، التي يمكن أن تصل إلى الخلايا فقط مع البروتين، مشددة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفيتامين C.

وقالت ديكير "الكثيرون يشترون الليمون على أمل الحصول على جرعة كبيرة من فيتامين C، مع أن هناك الفلفل الأحمر الكبير الذي يحتوي على كمية أكبر من هذا الفيتامين، حيث إن 100 غرام من الفلفل توفر 200 % من حاجة الجسم اليومية لفيتامين C".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخابات أمريكا.. ومزاعم تدخل روسيا مجددا

انتخابات أمريكا.. ومزاعم تدخل روسيا مجددا

فيديو من روسيا.. شاحنة تواصل سيرها لأكثر من كيلومترين بعد وفاة سائقها

فيديو من روسيا.. شاحنة تواصل سيرها لأكثر من كيلومترين بعد وفاة سائقها

بوتين لمن ينتظرون زوال روسيا: أهم شيء ألّا نصاب بالزكام في جنائزكم

بوتين لمن ينتظرون زوال روسيا: أهم شيء ألّا نصاب بالزكام في جنائزكم

"بوتين": هيمنة أمريكا وروسيا على العالم أصبحت جزءًا من الماضي

"بوتين": هيمنة أمريكا وروسيا على العالم أصبحت جزءًا من الماضي

شبكة عيون الإخبارية