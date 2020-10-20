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بعد تصريحات برفع العقوبات.. السودان يتطلع لإعفائه من 60 مليار دولار ديوناً

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بعد تصريحات ترامب برفع العقوبات.. السودان يتطلع لإعفائه من 60 مليار دولار ديوناً بعد تصريحات برفع العقوبات.. السودان يتطلع لإعفائه من 60 مليار دولار ديوناً
"حمدوك": كانت عقبة أمام استفادة البلاد من المؤسسات الدولية ونتطلع للتواصل مع العالم

بعد تصريحات ترامب برفع العقوبات.. السودان يتطلع لإعفائه من 60 مليار دولار ديوناً

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.

وكان حمدوك؛ يتحدث للتلفزيون الرسمي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ؛ إن الولايات المتحدة سترفع السودان من القائمة التي تمثل عقبة رئيسة أمام استفادة السودان من المؤسسات الدولية.

وثمّن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان؛ تصريحات ترامب؛ بشأن استعداد رفع واشنطن اسم الخرطوم عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وقال البرهان، في أول تعليق له على تصريحات ترامب: "أود أن أعبّر عن عظيم تقديري وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترمب؛ وللإدارة الأميركية، لإقدامهم على اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب".

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو؛ عن شكره ترامب على عزمه إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب التي أضرت بالعلاقات الخارجية.

وأضاف دقلو؛ أن الخرطوم تتطلع إلى تواصل دائم مع العالم يخدم مصالح الشعب السوداني الذي يستحق كل جهد وعمل.

وفي السياق نفسه، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح "رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يؤذن ببدء مرحلة جديدة ويمثل نقلة كبيرة جداً".

وأضاف مصدر حكومي سوداني، الإثنين، إن المبالغ المطلوبة لتعويض ضحايا الإرهاب تم تحويلها إلى واشنطن.

وذكر المصدر الحكومي أن المبالغ المطلوبة سيتم إيداعها في حسابات الأميركية لاحقاً.

وكانت وزيرة المالية هبة محمد علي؛ قد كشفت أن المبلغ الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "موجود، وأن الآلية الفنية لتحويل الأموال اكتملت تقريباً.. فيما ننتظر بعض التفاصيل الدبلوماسية الصغيرة".

وفي تغريدة له، قال الرئيس الأميركي على حسابه على موقع تويتر، إن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدماً هائلاً، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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