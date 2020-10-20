كريزو تعزّز حضورها في المغرب من خلال أبتكس

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أعلنت اليوم مجموعة "كريزو"، واحدة من الشركات الرائدة حول العالم في مجال المواد الكيميائيّة الخاصّة بالبناء، عن توقيع اتّفاقيّة للاستحواذ على حصّة الأغلبيّة في شركة "أبتكس".

تتواجد علامة "كريزو" في المغرب منذ أكثر من 30 سنة، و تتمتّع بسمعة طيبة مع العملاء. وقد تمكنت الشركة من الالمام الدقيق بالتحديات المحليّة التي يواجهها سوق البناء. الشيء الذي ساعدها طوال السنوات الأخيرة، في تميزها باستخدام حلول تقنية موثوقة في كبريات أوراش البناء.

وتعتبر شركة "أبتكس"، فاعلا اقتصاديا محليا مهما بفضل خبرتها، في مجال المواد الكيميائيّة الخاصّة بالبناء منذ عام 2018. وتمتلك الشركة وحدة إنتاج ومختبر تطبيق في الدار البيضاء.

وعلّق محمّد بن اليماني، مؤسّس شركة "أبتكس"، في هذا السياق: "يسرّنا أن نؤسس شراكة مع مؤسسة عالمية توفر الأرضية الضرورية للتطوير وترسخ ثقافة الابتكار".

وسيقوم المشروع المشترك بين شركتي "كريزو" و"أبتكس" بتزويد عملاء الشركتَين بما فيهم مصنّعي الإسمنت، ومنتجي الخرسانة والخرسانة السابقة الصب، وجهات التطبيق، وشركات البناء، بمجموعة كاملة من العروض المتعلقة بمضافة الخرسانة، منتجات تزيين الخرسانة، ومضافات الإسمنت، والخرسانة السائلة السابقة الصب، بالإضافة إلى الخدمات المتخصّصة.

وصرّح تييري برنارد، الرئيس التنفيذي لشركة "كريزو"، قائلاً: "نقوم من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبيّة في شركة ’أبتكس‘بتوطيد علاقتنا الطويلة الأمد مع عملائنا في المغرب وبتعزيز تواجدنا به. وسنقوم بتسريع استعمال التقنيات الجديدة ودعم المصنّعين في تطوير مواد بناء عالية الجودة وصديقة للبيئة".

وتواصل شركة "كريزو" تحقيق استراتيجيّة النمو الخاصّة بها في البلدان التي تشهد نشاطا قويا في قطاع البناء وقيمة مضافة عالية في سوق الخرسانة.