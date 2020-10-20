أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

Print
أجراها فريق طبي بمركز الأمير سلطان بنجاح.. والأب مشيدًا بما تحقق: البداية من رحم أمها

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ

حقق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، إنجازًا طبيًّا جديدًا بإجراء عملية بالغة التعقيد والخطورة لطفلة تبلغ من العمر عشرة أشهر كانت تعاني من وجود القلب خارج القفص الصدري مع تشوهات خلقية ومعقدة نادرة جدًّا "خماسية كانتريل" في بنية القفص الصدري، وجدار البطن، والقلب والحجاب الحاجز.

كما تكمن معاناة الطفلة في وجود القلب في تجويف البطن مع تشوهات في القلب (ثقب بطيني)، وتضخم كيسي في البطين الأيسر، وأن عظمة القفص غير مكتملة النمو ولم تتخلق جزئيًّا في الثلث الأسفل منها؛ بالإضافة أيضًا لعدم وجود جدار البطن الأمامي ومعاناتها من فتق كبير في الجزء الأعلى من البطن والحجاب الحاجز؛ مما تسبب في ظهور القلب والأمعاء والكبد؛ معرضًا حياتها للخطر.

وبحمد الله تمت معالجة جميع هذه العيوب والتشوهات بفريق طبي متكامل بقيادة استشاري أول جراحة، ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بالمركز، ورئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالعزيز الخالدي، من خلال هذه العملية التي تضمنت إغلاق الثقب بين البطينين داخل القلب واستئصال التضخم الكيسي من البطين الأيسر وإعادته لحجمه الطبيعي، ومن ثم إصلاح الفتق في الحجاب الحاجز وجدار البطن، وأخيرًا بترميم عظمة القفص وإعادة بناء الجزء غير المتخلق من القفص الصدري.

يُذكر أن العمليات الاعتيادية تستغرق قرابة (ثلاث ساعات)؛ بينما استغرقت هذه العملية (ثمان ساعات) لاختلاف مراحل الإصلاح فيها وشدة تعقيدها، وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

ومن جهة أخرى، تحدث والد الطفلة هايل فرحان الملحم؛ حيث قال تم اكتشاف الحالة المرضية قبل الولادة وتقرر إجراء عملية لها وهي في رحم الأم؛ ولكننا رفضنا ذلك وقررنا الانتظار إلى ما بعد الولادة، وبعد الولادة تم رفض الحالة من عدة مستشفيات داخل وخارج لصعوبتها.

وذكر والد الطفلة أنه بعد إطلاع الدكتور عبدالعزيز الخالدي من مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة تم قبول الحالة، وبعد بلوغ الطفلة لعمر ثلاثة أشهر تقرر إجراء العملية ولكن لظروف جائحة كورونا تم التأجيل.

وقال والد الطفلة إنه بعد بلوغها عمر عشرة أشهر تم إجراء العملية بنجاح ولله الحمد، ويأتي ذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للقطاع الصحي؛ مشيدًا بما وجدوه في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من إمكانات متطورة وكوادر مؤهلة وحسن التعامل.

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ

مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة جراحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

شبكة عيون الإخبارية