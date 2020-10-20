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كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية

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كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية
الضحايا في يوم واحد.. 171 وفاة جديدة بالمكسيك و61 بتونس

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، تسجيل 12982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1002662 حالة، خامس أكبر عدد من حالات الإصابة على مستوى العالم.

كما سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 451 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع عدد الوفيات إلى أكثر من 26700 منذ بدء تفشي الجائحة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم أنها سجلت 3699 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 854926 إصابة و86338 وفاة.

وقالت إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

تونس

سجلت تونس خلال 48 ساعة الماضية 2185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و61 وفاة.

وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 42727 حالة؛ فيما بلغت حالات الوفاة 687 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما يشمل 41 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25.333.

وتقول السلطات الصحية إنه على الرغم من التباطؤ العام في حالات الإصابة الجديدة؛ لا تزال الإصابات الجماعية المتفرقة مستمرة في جميع أنحاء البلاد، كما يستمر رصد إصابات إضافية من أماكن مختلفة بما في ذلك دور رعاية المسنين ومحلات السوبر ماركت.

وتطبق كوريا الجنوبية المستوى الأول، وهو أدنى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي ثلاثي المستويات، منذ 12 أكتوبر حيث إن الزيادة اليومية لمرضى كوفيد-19 في مستوى يمكن التحكم فيه. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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