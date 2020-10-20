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لا يشمل المدارس.. إيرلندا تفرض إغلاقًا كاملاً لاحتواء "كورونا"

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لا يشمل المدارس.. إيرلندا تفرض إغلاقًا كاملاً لاحتواء "كورونا" لا يشمل المدارس.. إيرلندا تفرض إغلاقًا كاملاً لاحتواء "كورونا"
البرازيل تسجل 15383 إصابة جديدة و271 وفاة

لا يشمل المدارس.. إيرلندا تفرض إغلاقًا كاملاً لاحتواء

فرضت إيرلندا الإغلاق الكامل لاحتواء جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلن رئيس وزرائها مايكل مارتن الذي أصدر قرارًا "بملازمة البيت" على مستوى البلاد لا يشمل المدارس.

وتفصيلاً .. يدخل التدبير ومدته ستة أسابيع حيّز التنفيذ من منتصف ليل الأربعاء (23,00 ت غ)، وستغلق بموجبه كل شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية، كما يقتصر خلاله عمل المقاهي والمطاعم على تقديم خدمة الاستلام والمغادرة.

وقال مارتن في خطاب وجهه إلى شعبه عبر التلفزيون "يُطلب من جميع السكان البقاء في البيت".

وحذّرت في بيان من أنّ خرق القيود على التنقّل المفروضة ضمن نطاق خمسة كيلومترات سيعرّض مرتكبه لعقوبة.

وقال مارتن إن المدارس ودور رعاية الأطفال ستبقى مفتوحة.

وسيتم تمديد حظر الزيارات المنزلية والاحتفالات في الأماكن المغلقة، علمًا بأن الأحداث الرياضية على مستوى المحترفين ستجرى من دون جمهور.

وسجّلت إيرلندا 1852 وفاة بكوفيد-19 وفق الأرقام الرسمية، وبلغت الوفيات اليومية ذروتها في إبريل مع 77 وفاة، علمًا بأنّ الحصيلة اليومية بقيت في الأسابيع الأخيرة دون العشرة.

واليوم لم تسجّل أي وفيات جديدة، لكن البلاد تشهد على غرار دول عدة تسارعًا في وتيرة الإصابات بكوفيد-19، حيث سجّلت 1031 إصابة.

كما سجلت البرازيل اليوم 15383 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و271 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إنها سجلت أكثر من 5.2 ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 154176.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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