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عالج الأخطاء ورتب أوراقه من جديد.. النصر يفتح ملف التعاون

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فيتوريا ناقش أسباب الخسارة أمام الفتح

عالج الأخطاء ورتب أوراقه من جديد.. النصر يفتح ملف التعاون

فتح النصر أمس الاثنين ملف مواجهة التعاون، باجتماع لمدرب الفريق البرتغالي فيتوريا مع اللاعبين، ناقش من خلاله الخسارة أمام الفتح 1-2 في الجولة الأولى لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويلتقي النصر نظيره التعاون الخميس المقبل في بريدة، لصالح الجولة الثانية لدوري المحترفين من أجل تعويض الخسارة في الجولة الأولى.
وبدأ التدريب بتمارين لياقة متنوعة بينها الجري حول الملعب، ومن ثم أدى اللاعبون مناورة على منتصف الملعب لتطبيق بعض الجمل التكتيكية التي فرضها المدرب.

عالج الأخطاء ورتب أوراقه من جديد.. النصر يفتح ملف التعاون

عالج الأخطاء ورتب أوراقه من جديد.. النصر يفتح ملف التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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