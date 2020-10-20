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"تركي العواد" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة اختياره عضوًا في "الشورى"

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"تركي العواد" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة اختياره عضوًا في "الشورى" "تركي العواد" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة اختياره عضوًا في "الشورى"
أكد أن هذه الثقة الغالية حافز لبذل المزيد من الجهود والعطاء

رفع عضو مجلس الشورى الدكتور تركي بن صالح بن عبدالله العواد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اختياره عضوًا بالمجلس في دورته الثامنة.

وتفصيلاً ..عد "العواد" هذه الثقة الغالية حافزًا لبذل المزيد من الجهود والعطاء، راجيًا أن يحقق مع زملائه في المجلس توجيهات وطموحات ورؤى القيادة الحكيمة في تعزيز دور المجلس ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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