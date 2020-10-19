أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حمدوك": السودان حوّلت المبلغ المطلوب لواشنطن لرفع اسمها من قائمة الإرهاب

Print
"حمدوك": السودان حوّلت المبلغ المطلوب لواشنطن لرفع اسمها من قائمة الإرهاب "حمدوك": السودان حوّلت المبلغ المطلوب لواشنطن لرفع اسمها من قائمة الإرهاب
أكد أن بلاده دفعت التعويضات لضحايا تفجير سفارتَيْ أمريكا في كينيا وتنزانيا

أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أمس الاثنين أن بلاده حوّلت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي تُتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقًا لـ" اليوم".

وتفصيلاً، ذكر حمدوك في كلمة ألقاها مساء اليوم أن بلاده حوّلت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد في وقت سابق من الاثنين عبر "تويتر" إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

وقال حمدوك في رد على تغريدة ترامب بشأن شروط رفع اسم السودان من القائمة: "الشكر الجزيل للرئيس على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان، وأضر بها ضررًا بالغًا. إننا نتطلع كثيرًا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".

ونقلت وكالة "رويترز" قبل ذلك عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمها من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذها خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخابات أمريكا.. ومزاعم تدخل روسيا مجددا

انتخابات أمريكا.. ومزاعم تدخل روسيا مجددا

الكونغرس يوافق على مرشحة ترامب للمحكمة

الكونغرس يوافق على مرشحة ترامب للمحكمة

فيديو من روسيا.. شاحنة تواصل سيرها لأكثر من كيلومترين بعد وفاة سائقها

فيديو من روسيا.. شاحنة تواصل سيرها لأكثر من كيلومترين بعد وفاة سائقها

بوتين لمن ينتظرون زوال روسيا: أهم شيء ألّا نصاب بالزكام في جنائزكم

بوتين لمن ينتظرون زوال روسيا: أهم شيء ألّا نصاب بالزكام في جنائزكم

شبكة عيون الإخبارية