أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ المجمعة يدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"

Print
تهدف إلى غرس روح الانتماء الوطني في المجتمع

محافظ المجمعة يدشن مبادرة

دشن محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود -حفظه الله- بديوان المحافظة صباح اليوم، المبادرة الدعوية "المملكة توحيد ووحدة" والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة الشيخ محمد بن سليمان البريه وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الشيخ أحمد بن عبدالله الحزيمي وعددٍ من منسوبي الجمعية.

وتهدف المبادرة إلى غرس روح الانتماء الوطني وتعزيز قيم الوطنية والاعتدال في المجتمع ومحاربة الأفكار الضالة للجماعات الإرهابية والانتماءات الحزبية.

فيما ثمّن محافظ المجمعة ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وإدارة المساجد وجمعية الدعوة بالمجمعة من دور متميز لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة فئات المجتمع والإسهام في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق المنهج الصحيح والسليم.

يُشار إلى أن الجمعية عملت على إقامة أكثر من 30 برنامجًا دعويًا في مساجد وجوامع المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة القسم النسائي بالجمعية عبر مجموعة من الكلمات التي تستهدف المجتمع النسائي وكذلك الجاليات بمختلف جنسياتهم ولغاتهم لديهم نصيب كبير من هذه المبادرة بتوعيتهم من خلال خمسة دعاة من دعاة الجمعية تناولوا هذا الموضوع.

يُذكر أنه تم وضع مجموعة من اللوحات التوعوية بجانب الطرق الرئيسة في المجمعة فيها مقولات للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولمجموعة من أصحاب الفضيلة من هيئة كبار العلماء حفظهم الله.

محافظ المجمعة يدشن مبادرة

محافظ المجمعة يدشن مبادرة

محافظ المجمعة يدشن مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

شبكة عيون الإخبارية