أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أوبك+" تتعهد بدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من الموجة الثانية لـ"كورونا"

Print
"أوبك+" تتعهد بدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من الموجة الثانية لـ"كورونا" "أوبك+" تتعهد بدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من الموجة الثانية لـ"كورونا"
عدم تقديم أي توصيات قبل الاجتماع المقبل للمنظمة

تعهدت منظمة أوبك وحلفاؤها اليوم (الاثنين)، باتخاذ إجراءات لدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من أن موجة ثانية من جائحة "كوفيد -19"، ستعيق الطلب وستؤدي خطة سابقة لزيادة الإنتاج من العام المقبل إلى المزيد.

ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في "أوبك +" تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن لجنة اليوم لم تقدم أي توصية رسمية بشأن تغيير السياسة لعام 2021 قبل اجتماع "أوبك" الكامل المقبل في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى ديسمبر (كانون الأول).

وفي الوقت الحالي، تخفض "أوبك +" الإنتاج بمقدار 7.7 ملايين برميل يوميًا، انخفاضًا من التخفيضات البالغة 9.7 ملايين برميل يوميًا التي فرضت من الأول من مايو إلى الأول من أغسطس.

ومن المقرر أن تخفض "أوبك +" التخفيضات بمقدار مليوني برميل يوميًا في يناير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

شبكة عيون الإخبارية